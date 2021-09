Jardin de rêve d’Anne et Philippe en Pays de Liège

Chez Anne et Philippe, en périphérie de Liège, le jardin est fleuri dès le trottoir. A l’entrée du jardin, on ne peut pas encore soupçonner toutes les facettes du terrain de 12 ares où les parterres sont toujours en évolution. Anne et Philippe poursuivent les plantations et aménagements dans cet espace où les roses sont bien présentes. A hauteur du portail, c’est un rosier Rosa ‘Jacqueline du Pré’ aux longues étamines qui ouvre en ce tout début du mois de juin le bal des couleurs.