Installer une serre au jardin dès l'hiver

Une serre cet hiver

Avant que les fabricants ne soient débordés de commandes dès mars prochain, la morte-saison est une bonne période pour installer une serre au jardin. Dès février, elle permet des semis précoces de fleurs annuelles et de légumes à repiquer. Durant l'été, elle accueille des tomates, des poivrons, des aubergines… Quand arrive l'automne, les tablettes se garnissent de boutures. Puis, la serre abrite les plantes méditerranéennes de la terrasse en compagnie d'un petit chauffage électrique qui maintient le volume hors gel. Toutes ces étapes d'une année sous le toit de verre, une petite serre en aluminium peut parfaitement les assumer. Mais la mode est aux modèles qui, en plus d'être fonctionnels, sont jolis. Les serres métal se déclinent maintenant sous une large gamme de couleurs. Elles sont mises en valeur plutôt que d'être dissimulées au fond du terrain.

De l'eau, de l'eau dans la serre

La grande majorité des serres sont utilisées pour la culture des tomates. Après la récolte, ces serres sont laissées au repos jusqu’au mois de mai de l’année suivante. Pendant des mois, la terre ne reçoit plus la moindre eau. Le sol se dessèche complètement alors que le jardin à l’extérieur reçoit mois après mois des dizaines et des dizaines de litres de pluie au mètre carré. Les vers de terre disparaissent de même que les nématodes, les acariens, les bactéries, les champignons… Des sels qui se sont pas suffisamment lessivés par l’arrosage se concentrent. Bref, le sol se dégrade et meurt.

Pour éviter ce problème, il faut détremper régulièrement le sol, surtout quand il n’y a pas de culture arrosée. Pendant l’hiver, on peut entasser de la neige dans la serre. Elle va fondre progressivement et percoler dans le sol.