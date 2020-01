Galette des rois aux noisettes à la crème de marrons / Galette des rois aux pommes-poires et spéculoos

Un classique en cette période de début d'année...

Galette des rois aux noisettes et à la crème de marrons (pour 4 personnes)

2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre

150 g de beurre mou

150 g de cassonade

150 g de noisettes en poudre

3 œufs

1 càs de rhum

400 g de crème de marron

10 cl de crème fraîche

2 càs de lait

1 jaune d’œuf

Une fève

1/ Dans un saladier, mélangez le beurre mou, la cassonade, la poudre de noisettes, le rhum et deux oeufs.

2/ Déroulez la pâte dans un moule à tarte et étalez la crème de marron sur un des rouleaux de pâte feuilletée et par-dessus, ajoutez la crème à la noisette.

3/ Placez la fève. Et recouvrez du deuxième rouleau en refermant bien les deux pâtes l’une sur l’autre.

4/A l’aide d’un pinceau, étalez le jaune d’oeuf mélangé au lait sur la galette pour que la croûte soit bien dorée. Faites un petit trou au centre et faites des dessins sur la pâte à l’aide d’un couteau, en prenant soin de ne pas l’ouvrir entièrement.

5/ Enfournez 30 minutes à 180°.



Galette pommes poires spéculoos (pour 4 personnes)

2 pâtes feuilletées pur beurre

2 pommes belles de boskoop

3 poires doyennes

3 càs sucre de canne

1 gousse de vanille

8 biscuits spéculoos

3 càs de pâte de spéculoos

Beurre

1 jaune d’oeuf

1 pincée de sucre

1 fève



1/ Épluchez les poires et les pommes et détaillez-les en petits morceaux. Faites-les revenir à la poêle dans du beurre et ajoutez-y le sucre de canne.

2/ Fendez la gousse de vanille et grattez les grains pour les incorporer aux fruits. Laissez compoter une quinzaine de minutes.

3/ Émiettez les spéculoos et ajoutez-les au mélange de poires et pommes.

4/ Déroulez une pâte feuilletée dans un moule et étalez la pâte de spéculoos. Ajoutez ensuite le mélange de fruits, en n’oubliant pas d’incorporez la fève.

5/ Recouvrez de la deuxième pâte feuilletée et soudez-là bien à la première (à l’aide d’un peu d’eau si nécessaire).

6/ Badigeonnez du mélange jaune d’oeuf et sucre, à l’aide d’un pinceau, et enfournez 30 minutes à 180°.

7/ Servez la galette pommes-poires tiède avec une boule de glace vanille travaillée au biscuit spéculoos.

6/ Laissez refroidir la galette châtaignes –noisettes et dégustez.