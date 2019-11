Floralies Internationales de Nantes - Episode 3

Tous les 5 ans, depuis 1956, la ville de Nantes accueille les Floralies Internationales qui transforme la ville de Jules Verne en un des plus grand jardin éphémère de France. En mai dernier, un demi-million de visiteurs dont Luc Noël et son équipe, ont pu admirer les réalisations de professionnels et des amateurs passionnés venus des quatre coins du monde.

Nantes et ses cent parcs et jardins

Depuis plus 20 ans, la ville oeuvre pour offrir à chaque nantais et ce à moins de 500 mètres de l'habitation un espace vert. Cela à consisté à valoriser les parcs et jardins déjà existants dans la ville et en aménageant de nouveaux jardins, squares, places, quais dans les différents quartiers. La ligne verte - tracée au sol - du Voyage à Nantes propose de découvrir, sur un parcours de 12 km, l'art à travers la ville et ses espaces verts.

Un exemple parmi d'autres, les hangars des anciens chantiers navals dont les hangars sont occupés par les Machines de l’Île, un projet artistique dont le grand éléphant est l’emblème. Cette mécanique de bois et d’acier inspirée par l’univers de Jules Verne emporte cinquante passagers en promenade sur le site des chantiers qui a été réhabilité pour devenir un parc public de 13 hectares. L’ancienne friche industrielle est parsemée de jardins.

Côté ville, le Quai de Fosse, qui jadis accueillait les grands navires revenant des terres lointaines puis transformé en parking, est devenu le Quai des plantes. Le long de la piste cyclable, de grands bacs balisent une promenade verte pour les piétons. On déambule entre les arbres et les plantes vivaces.