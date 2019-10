Floralia Brussels au château de Grand-Bigard / Edition 2019

Le parc du château de Grand-Bigard a ouvert, pour la 16ème fois, ses grilles au Floralia Brussels, la deuxième plus grande exposition de fleurs de printemps au monde. Chaque année, ce sont plus d’un million de bulbes qui sont plantés à la main, sur les 14 hectares du parc. Ils offrent ensuite une magnifique floraison au début du printemps. Les visiteurs peuvent admirer des jacinthes, narcisses et plus de 400 variétés de tulipes.

L’inconvénient des tulipes, c’est leur caractère éphémère. Les bulbes sont forcés pour une belle floraison qui ne réapparaît pas au printemps suivant. Au prix des oignons, ces couleurs de quelques semaines seulement avoir un coût dissuasif. Aussi, de plus en plus de jardiniers se tournent vers les tulipes qui peuvent se naturaliser. C’est le cas des hydrides de viridiflora, de fosteriana, de kaufmanniana et bien sûr des tulipes botaniques.

La prochaine édition de Floralia Brussels aura lieu du 4 avril et 3 mai 2020.

