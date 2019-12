Fiche technique du Rhododendron 'Pink Gin'

Ce rhododendron est un hybride créé par l’obtenteur britannique Ted Millais. Son nom 'Pink Gin' a été inspiré par le cocktail à base de gin.

Contrairement aux autres variétés de rhododendrons qui sont grands, puissants, ronds, le 'Pink Gin' pousse de manière érigée jusqu’à 5 mètres de haut à taille adulte. Les fleurs de couleur rose à la base et blanc cassé ne se positionnent pas en forme de boule mais en éventail au bout de la tige. La forme et la texture de la fleur sont également différentes de celles de ses cousins. Elle est beaucoup plus résistante et tombe d’elle-même une fois qu’elle est fanée.