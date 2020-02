Fiche technique de l’Hydrangea ‘Dance Party’

Aucun jardin ne peut se passer d’Hydrangea et la variété 'Dance Party' est particulière de par sa grâce infinie et son raffinement.

Il est le résultat d’un croisement entre l’Hydrangea macrophylla et des semis tenus secrets mais on pense surtout à une espèce japonaise qui pousse dans la montagne, l’Hydrangea serrata connu pour sa délicatesse.

L’arbuste n’est pas très grand, environ un mètre en tous sens à maturité avec des feuilles au bord dentelé.

L’inflorescence est plate avec des fleurs minuscules fertiles au centre, à partir desquelles se développent d’autres fleurs étoilées retenues par de longs pétioles, bien plus long qu’à l’habitude. Ce sont ces fleurs qui lui ont valu le nom de 'Dance Party' telles des pétales qui dansent au bout d’une tige et qui s’épanouissent durant une longue période en été et parfois reviennent en petit nombre à l’automne. Une autre caractéristique si vous regardez d’un peu plus près, les pétales se superposent pour former une inflorescence double.