Fiche technique de l'Echinacea purpurea ‘Eccentric’

Cette vivace porte bien son nom d'excentrique ! Il s'agit d'une variété d'Echinacea purpurea à la fleur double surmontée d'un gros pompon et à la couleur variant du rouge pourpre spectaculaire mais jamais vulgaire, un ton sombre qui s’éclaircit avec les jours et montre ainsi mieux un soupçon d’orange qui va crescendo. Avec le temps un jeu de clair obscur s’installe, ce qui rend la couleur moins ténébreuse.

C'est une plante est hyper solide, très compacte et vigoureuse. Ses tiges sont épaisses, droites comme un I qui montent à environ 50 cm de haut. Rustique, elle résiste à des températures de - 15°.

Plantation

Plantez vos Echinacea au soleil dans un sol riche bien drainé, surtout pas humide en hiver, privilégiez même une légère butte.