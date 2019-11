Festival de chrysanthèmes au jardin japonais de Hasselt

La ville de Hasselt est jumelée avec la localité japonaise d’Itami, près d’Osaka. C’est dans le cadre de cette amitié qu'un jardin japonais de deux hectares et demi a été créé en 1992 au cœur de la ville. Après la floraison des cerisiers en avril, l’automne constitue un autre point d’orgue avec tous les coloris offerts par les feuillages, dont bien sûr les incontournables ginkgos. Plusieurs variétés ont d'ailleurs été plantées afin de proposer une diversité de ports et de feuillages.

A la fin du mois d’octobre, ce sont les chrysanthèmes qui embellissent le jardin. Le chrysanthème, et plus exactement le Kiku jaune ou orange avec ses 16 pétales, est l’emblème impérial du Japon. Il est considéré comme une métaphore de nombreuses émotions humaines. Que ce soit en association avec la tristesse et la mort, la fugacité, la vie éternelle, la noblesse, la durabilité, le courage, la joie, l’enthousiasme, le jeu, la raideur, le bonheur, la sagesse,….

Pendant ce festival, la ville de Hasselt invite des artistes floraux à décorer les différentes zones du jardin selon leur inspiration, preuve que le chrysanthème se prête à bien des réalisations colorées.

Le jardin japonais de Hasselt ferme ses portes au début du mois de novembre pour les rouvrir fin mars pour la floraison des cerisiers.

Jardin japonais

Gouverneur Verwilghensingel 23

3500 Hasselt

011/23 52 00 ou sur le site