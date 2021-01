Exposition en ligne : “François Crépin et l'étude des roses sauvages”

La beauté et le parfum des roses ont enchanté l'humanité pendant des siècles. La poétesse grecque Sappho (c. 630 – c. 570 AC) l’appelait déjà la reine des fleurs. La rose, un genre de plantes complexe et difficile à décrire et à classer en raison de l’extrême variabilité et des frontières souvent mal définies entre les espèces, a également attiré l'attention des botanistes.