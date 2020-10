Euphorbia x pasteurii, un hybride d’euphorbe qui se plaît chez nous

Les Euphorbes se déclinent sous formes et espèces (plus de 2000) différentes. Il y en a forcément une pour votre jardin. Francis Peeters nous présente un hybride résistant jusqu'à - 10°.

L'Euphorbia x pasteuriiun est un hybride entre l’Euphorbia mellifera qui donne à l’arbuste une allure exotique montant à + /- deux mètres de haut et l’Euphorbia stygiana de laquelle elle tire un aspect plus compact.

Ses fleurs minuscules embaument le miel et sont retenues au centre par un cyathe, très caractéristique chez les Euphorbes. Ses feuilles sont épaisses et luisantes, longues et étroites avec une raie médiane de couleur crème.

Dès le mois d’octobre et pendant tout l’hiver, la partie inférieure du feuillage devient rouge tomate cramoisi qui se voit de loin et c’est splendide.

Comme la plupart des euphorbes, elle a besoin d’une exposition en plein soleil ensoleillées et un sol très bien drainé. A la plantation, il faut incorporer de la matière organique et du gravier ou de la lave. Elle résiste à des températures d’environ -10°C.