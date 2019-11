Eric ou la passion dévorante des cactus et des plantes succulentes

La passion pour ces plantes est venue à Eric Van Belle il y a des décennies et, au fil des années, il a créé une collection impressionnante de cactus et de plantes grasses tant par sa qualité que sa diversité.

Quand l’espace a commencé à manquer à l’intérieur de la maison, lui et son épouse, ont pris la décision d’aménager une immense serre chauffée.

"Nous avons construit cette serre aux alentours des années 1992. C’est la passion qui nous a encore mené. Là, on a pu naturellement commencer à construire une collection de plantes assez importante avec beaucoup de genres et beaucoup d’espèces… Ce sont toutes des plantes qui aiment avoir assez bien de lumière et qui résistent très bien à la sécheresse. On doit les arroser mais pas trop souvent et laisser bien sécher entre les arrosages. Il faut leur donner un sol assez minéral. Je ne mets pratiquement pas de terreau pour certaines espèces et, pour d’autres espèces, une trentaine de pourcent de terreau, le reste étant des petits graviers de lave."

Eric Van Belle fait partie du club de cactus Peyote qui rassemble des passionnés de cactus, qu’ils soient grands connaisseurs ou débutants.

Producteur Eric Van Belle

Rue de la Jonquière 19

5020 Champion

Uniquement sur rendez-vous : 081/21 39 28

Les plantes sous-titrées dans le reportage sont :