Enchantement garanti au jardin de la Levrette

Le jardin ouvert aux visiteurs est devenu un parcours de découvertes avec une multitude d’idées d’aménagements. On peut travailler le fer à béton pour une gloriette ou une touche décorative, on peut aussi s’inspirer des différentes cabanes.

Oublions les lignes rigides, il faut de la souplesse dans un jardin. De simples branches de noisetier ont été tressées pour constituer une vague qui roule le long du chemin. Au gré du parcours, on se demande quelle surprise nous attend sous la cime d’un arbre ou au détour du sentier. Voici une galerie formée par un éventail où s’étale un rosier grimpant. Un jardin n’est pas un lieu figé. Uriel nous invite à libérer notre imagination et à oser, comme lui récemment. Faut-il encore le préciser ? Le jardin est bien sûr bio et compte sur la spontanéité de la nature pour compléter les floraisons. Sur la route des destinations les plus connues dans les Côtes d’Armor pour les amateurs de beaux espaces, le jardin de la Levrette et son atelier de céramique peuvent constituer une petite étape enrichissante, avec beaucoup d’idées, à la fois simples et originales.