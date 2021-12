En Brabant wallon, un jardin se développe dans une ancienne sablière

Le Brabant wallon est riche de chemins creux aux talus escarpés. Ce jardin qui s’offre en partie aux regards des passants est en forte pente. A l’ombre de la maison et des arbres, la diversité des plantes présentes et la netteté de l’entretien indiquent d’emblée une passion particulière pour le jardinage. Il faut aimer planter et composer des harmonies végétales pour s’investir en duo dans une telle déclivité. Jean-Claude est Français et a longtemps vécu à Paris. Bob, qui nous accueille, est né à Londres et n’a pas hésité à aménager dès 1997 ce site très particulier.