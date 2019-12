Eco-jardin "A l’Orée du Bois"

Un jardin ouvert à tous

L’éco-jardin se situe à proximité du bois de Grand-Leez. A l’origine, le site était un terrain de foot transformé en un jardin nature dans le but de conscientiser à l’écologique et encourager les intergénérationnels. Ce projet a concrètement démarré en 2006 avec la création d’un verger d’arbres fruitiers rustiques et locaux et le repiquage de plantes sauvages comme Knautia arvensis, Centaurea thuillieri, Achillea millefolium,… Le tout avec l’aide des enfants de l’école communale.

Le grand potager communautaire où la permaculture est la seule méthode de culture est toujours en cours d’aménagement mais tous les légumes produits sont partagés avec toutes les personnes qui viennent aider, que ce soit pour 1 heure ou la journée.