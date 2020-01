Diego collectionneur et "créateur" de tomates

Diego Costales, biologiste de formation, collectionne depuis 21 ans des tomates. Il a installé trois serres tunnels au fond de son jardin pour cultiver 567 variétés de tomates et solanacées diverses. Ses tomates viennent d’Amérique latine, région du globe d’origine de ce fruit, mais la tomate est hybridée partout dans le monde comme en Chine pour la variété 'Topaz', une tomate cerise également appelé 'Huan U'. Elle est allongée et de couleur jaune rayée de vert avant maturité et son goût est à la fois doux et acidulé. Une petite merveille pour les papilles.

Le croisement des tomates, une opération à portée de tous

Les hybrideurs de tomates améliorent maintenant la résistance au mildiou ou encore la tolérance à la sécheresse. Diego participe au mouvement en croisant des variétés, une opération à la portée de tous.

Diego Costales : "On va d’abord émasculer la fleur en enlevant délicatement à la pince à épiler toutes les étamines – organes reproducteurs mâles - pour ne garder que l’organe femelle – le pistil – qui se trouve au centre. On enlève toutes les pétales de la fleur (qui attirent les insectes) pour n’avoir plus que le pistil sur lequel on vient frotter l’intérieur d’étamines prélevées sur la fleur d’une autre variété de tomate. Une fois la fécondation réalisée, on couvre d’un bas nylon pour éviter la déshydratation et la pollinisation par les insectes jusqu’à la formation de la nouvelle tomate."