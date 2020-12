Des rosiers par dizaines dans le jardin de Noël et Anni

La brise de mer anime les buissons de ce jardin proche d’Ostende auquel Anni et Noël consacrent maintenant l’essentiel de leur temps. Producteurs de tomates maintenant à la retraite, ils embellissent le jardin aménagé à l’arrière de la maison.

Point d'eau au jardin. © D.R. Les arbustes qui entourent la pièce d’eau sont ceux des débuts. A l’origine, des vivaces à fleurs avaient été plantées à leurs pieds, mais leur développement au fil de trois décennies a fait en sorte qu’ils sont maintenant entourés de plantes d’ombre. L’eau de la mare supérieure s’écoule via une cascade. Elle parcourt de petits bassins calmes d’où elle s’échappe, formant une rivière qui s’étire dans la plate-bande. Pour que la surface de l’eau reste bien visible, des vivaces basses forment des touffes colorées parmi les pierres plates et les fins galets. On a l’impression que l’eau poursuit son chemin sous la butte où a été construit un petit belvédère.

6 images Rosa 'Bukavu' © D.R.

La pépinière de roses Lens étant établie dans le même village d’Oudenburg, Noël n’a que quelques pas à faire pour choisir des rosiers. Il a aménagé un espace pour des variétés grimpantes avec des poteaux portant des barres horizontales sur lesquelles s’étirent les variétés les plus vigoureuses. A l’entrée, un seringa offre son parfum, suivi de 'Guirlande d’Amour' qui dissimule un piquet avec ses deux bons mètres de haut. 'Guirlande d’Amour' est une des plus belles créations de Louis Lens. Son voisin 'Leander' est une obtention du célèbre rosiériste anglais David Austin. Pour obtenir des rosiers vigoureux, couverts de fleurs, le conseil de Noël est d’effectuer une bonne plantation. Avec les sécheresses des étés que nous connaissons depuis plusieurs années, c’est capital. Pour les couleurs, Noël passe la main à Anni. C’est elle qui a choisi un phygelius tout en harmonie de teinte avec un des rosiers préférés de Noël : 'Bukavu' de Louis Lens. Plus loin, voici le cousin de 'Bukavu'. 'Rush' a une corolle rose plus pâle et un cœur blanc. Lui aussi fleurit jusqu’aux premières gelées. Dans les parterres, Noël choisit les vivaces en fonction de la nature du sol. Au pied d’un arbuste qui prélève beaucoup d’eau, il préférera une vivace des terrains secs.

Cabane de jardin. © D.R. Nous arrivons à la cabane du jardin. Elle était rustique, elle est devenue coquette avec son mini-jardin de rocaille.

La visite se poursuit dans une toute nouvelle parcelle. Noël a entrepris d’aménager cette zone également libérée par les anciennes serres. Les larges allées d’herbes délimitent des parterres en îlots déjà complètement occupés par des arbustes, des rosiers et des plantes vivaces qui, ici, créent une tonalité nouvelle. Place à la gaieté, avec des tons chauds et de larges inflorescences. Le nouveau jardin n’oublie pas les insectes butineurs. Il sera encore plus beau avec le vol des bourdons et des papillons.

Les plantes sous-titrées : Bletilla striata Ophiopogon planiscapus ' Nigrescens ' Tetrapanax papyrifer Muehlenbeckia complexa Stipa gigantea Rosa ' Heavenly Pink' Philadelphus 'Belle Etoile' Rosa 'Guirlande d’Amour' Rosa ' Leander ' Rosa 'Paganini' Rosa 'Madame Solvay' Rosa 'Arielle Dombasle' Penstemon ' Garnet ' Rosa 'Bukavu' Rosa 'Rush' Geranium ' Brookside ' Acanthus mollis

Jardins & Loisirs vous donne rendez-vous chaque dimanche à 13.40 sur la Une et quand vous le voulez sur AUVIO.

Des rosiers par dizaines - Extrait de Jardins & Loisirs du 06/12/2020 - 06/12/2020 Près d'Ostende, Noël a aménagé un vaste jardin où les sentiers vous emmènent le long d'une petite rivière admirer un bel ensemble de rosiers en buissons. Les plantations se poursuivent dans une nouvelle parcelle. Découverte de ce jardin de rêve dans Jardins & Loisirs.