Des noix bio produites à Grand-Leez

Comme celles d’Eric Loise, nuciculteur à Grand-Leez. Face aux prix bas du froment, en 2003, il a débuté la culture de la noix bio. Un pari osé quand on sait qu’il faut attendre 10 ans pour que le noyer porte des fruits. Aujourd’hui, le verger fait 20 hectares. Le projet est toujours en développement comme en atteste Eric.

Chaque année, on progresse. On descend dans la région de Grenoble où nous sommes en contact avec des organismes de recherches français. On progresse en taille, en connaissance du fruit, des besoins de l’arbre