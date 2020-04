Des fraisiers au balcon

Quel plaisir de grappiller des fraises sur la terrasse !

Un pot de terre cuite présentant sur le flanc des volumes de culture en forme de petits balcons accueille des fraisiers près de la maison tout en n’occupant pas une grande surface au sol. Les plantes ont vite fait de cacher le pot sous une cascade de feuilles et de fruits. Il faut toutefois que la lumière soit disponible tout autour de la potée. Une variété de fraisiers à privilégier : ‘Ostara’. Remontante, elle produit une seconde vague de fruits en été. La difficulté avec les pots à orifices latéraux : lorsqu’on arrose par le dessus, l’eau déborde par le balcon le plus proche et les plantes du bas souffrent de sécheresse. Il suffit d’appliquer ce petit truc. De multiples trous sont percés dans un tuyau en PVC destiné aux décharges des lavabos. Placé verticalement dans le terreau, il constitue un puits de descente pour l’eau d’arrosage qui imprègne la masse de terreau sur toute sa hauteur.