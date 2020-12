Des bambous en bac pour habiller votre terrasse en hiver

Pendant l’été, nos terrasses accueillent de plus en plus souvent des plantes d’orangerie en pots. L’hiver venu, elles se retrouvent vides de végétation. Pour garder une présence verte près de la maison durant toute l’année, pourquoi ne pas planter un bambou dans un bac en bois ou un gros pot ? Le Fargesia 'Rufa' est un petit bambou qui pousse sans problème en conteneur. Il forme une touffe dense aux fines feuilles vert clair. Contrairement à un conifère plus rigide, un tel bambou anime la terrasse. Les tiges s’animent sous le moindre vent, produisant un fin bruissement.