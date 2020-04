Des alternatives à la pénurie de papier toilette, le tout au jardin

Il y a pénurie de papier toilette dans votre magasin ? Francis a des alternatives naturelles. Et ça se passe au jardin.

Originaire de Chine et du Japon où il est utilisé pour faire du papier à calligraphie, cet arbre également appelé Mûrier à papier à une écorce striée et très décorative. La floraison de cet arbre à croissance rapide est très discrète au mois de mai.

Betula ermanii ' Grayswood Hill '

Parmi les bouleaux, c’est le Voici chouchou de Francis. On ne compte plus les cultivars à tronc blanc mais celui-ci ne ressemble à aucun autre par sa tonalité chaude. Dès la fin de l’été, le tronc et les branches pèlent et dévoilent leur nouvelle 'peau' de couleur crème irrégulièrement tachée de lignes et de zones orangées. Une pure merveille qui scintille tout l’hiver en l’absence des plantes.