Denis Augé sculpteur de pierres

Rencontre avec Denis Augé , charmeur de pierres comme il se définit lui-même. Sa production est destinée avant tout au jardin et c’est en se promenant dans la nature qu’il trouve son inspiration. Ses sphères de pierres lumineuses de différents diamètres ne passent pas inaperçues. Il les réalise avec des galets ramassés dans une rivière de la Montagne noire, près de son atelier situé dans le sud de la France en pays Cathare.

Denis crée aussi des cerceaux de pierre qui se prêtent à des compositions et occupent l’espace sans apporter un effet de masse.

"J’en fais de différentes tailles, jusqu’à 2 mètres de diamètre. C’est une pièce où là la pierre retrouve toute sa légèreté et aussi une notion de mouvement et qui peut être intégrée dans un jardin pour mettre en valeur un arrière-plan. Là on guide le regard vers un beau point de vue".

Son travail n’est pas destiné au décor neutre d’une galerie. C’est dans la nature et les jardins que ses créations trouvent tout leur sens.