Décès d’Arlette Vincent : Luc Noël lui rend hommage

Luc Noël lui rend hommage.

Comme tant de Belges de ma génération, je garde le souvenir ému des premières soirées durant lesquelles, enfant, j’avais été autorisé à suivre devant le petit écran en noir et blanc "Le Jardin extraordinaire", le samedi soir, au-delà de l’heure habituelle du coucher. Autour de la table, Edgard Kesteloot, Maryse présentant tantôt un boa, tantôt un petit singe et bien sûr Arlette Vincent qui menait ces rencontres animalières et la présentation d’un reportage avec douceur, sourire et un engagement de plus en plus marqué pour la protection de la nature et de l’environnement.

Au fil des années, dans les différentes émissions qu’a animées Arlette Vincent, j’ai toujours été marqué par son charisme, sa bienveillance, son intelligence tout en sensibilité, son humanisme positif. Elle fut une personnalité exceptionnelle.

Sans doute influencé par "Le Jardin extraordinaire" de mon enfance, mon parcours de passionné de nature m’a mené à devenir en 1983 "chargé de rubrique" nature-environnement à la RTBF et à rencontrer Arlette Vincent.

Quand j’ai lancé "Jardins & loisirs" en févier 1997, elle fut pour moi la marraine de cœur du début l’émission. Elle m’a écrit un gentil mot manuscrit de soutien et d’encouragement que j’ai conservé. Pour concrétiser ce soutien, elle m’a invité à venir réaliser un reportage dans son jardin à Lasne. Elle avait accueilli l’équipe de tournage avec la gentillesse et la simplicité dont tous ceux qui l’ont connue se rappellent. Le sujet a été diffusé le 21 septembre 1997.