C’est un arbuste de 1m20-1m50, tout au plus, et très persistant avec un feuillage très petit et d’un vert très sombre, assez ressemblant à celui du buis.

Daphne 'Pink fragrance', compact naturellement - © RTBF

Son parfum qui rappelle le jasmin est puissant et sent des mètres à la ronde.

Cet arbuste ne demande pas de taille car il est très compact naturellement.

Si on veut cultiver ce daphne en conteneur, on va rencontrer deux problèmes.

La prestance de l’arbuste ne sera jamais aussi beau en conteneur mais surtout, le conteneur dessèche en été et en hivers l’eau stagne, et cet arbuste déteste les excès.

Pour sa plantation, trouvez un endroit abrité du vent et du soleil trop fort et, surtout, apportez un peu de terre dite de bruyère à la plantation.