Dans le Condroz, un jardin à la française et un potager en planches de culture

Le Condroz abrite nombre de propriétés de caractère. A l’arrière d’une grande bâtisse, un jardin à la française encadré par deux tours est prolongé par les bois et les prés jusqu’à l’horizon. On est tout de suite impressionné par le netteté générale. Le jardin est entretenu avec soin. Isabelle et Didier qui nous accueillent consacrent l’essentiel de leur temps libre à la propriété, en employant des outils permettant un travail rapide et efficace.