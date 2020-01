Daniel Schmitz est parti vers les horizons fleuris

C’est avec une grande tristesse que l’équipe de "Jardins & Loisirs" a appris le décès du rosiériste Daniel Schmitz, survenu le 9 janvier dernier.

En ce jour des funérailles, nous nous joignons à tous les jardiniers qui font part de leur chagrin et expriment leurs condoléances à la famille et aux amis proches de cette grande figure de l’horticulture en Wallonie.

Daniel Schmitz avait accueilli à plusieurs reprises notre équipe de tournage dans sa pépinière à Bellevaux. Dans le premier reportage tourné en 2002 (notre photo), il avait raconté que c’est par le biais du parfum du rosier ‘Heritage’, perçu au détour d’une allée, qu’il était entré dans le monde des roses. Il a fait connaître et apprécier une gamme de rosiers qui a contribué à l’évolution de la place de ces plantes dans les jardins. Les parterres, avec toutes ces corolles au charme d’antan et ces parfums, ont acquis une ambiance plus romantique.

Daniel Schmitz a aussi aidé bien des jardiniers à mieux cultiver leurs rosiers. Avec ses explications, tout en sourire et gentillesse, la plantation ou la taille devenaient plus simples. Mais, avec un sens de la formule qui ne manquait pas d’humour, c’était un savoir-faire de tout premier-plan qui était transmis.

Notre dernier reportage chez Daniel Schmitz a été diffusé en mars 2016. Nous avions demandé à Daniel de nous montrer comment tailler les rosiers. Son message est d’une grande richesse, un condensé de bon sens horticole : un rosier peut être magnifique sans être taillé et la première mission du jardinier de lui assurer une belle vitalité. Chaque rosier est une personnalité qu’il faut apprendre à connaître pour mieux l’apprécier.

En hommage à Daniel Schmitz, revoici ce reportage où s’exprime aussi son amour de la nature!