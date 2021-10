Cycle en terre : des semences biologiques et locales

Cycle en Terre est une coopérative crée en 2016 et située à Havelange. Elle produits des légumes, des fleurs et autres plantes aromatiques, non pas pour les consommer, mais pour en récolter les semences. Ils privilégient des variétés de légumes adaptées à nos conditions de culture. Ce sont aussi des variétés reproductibles pour visé l'autonomie alimentaire. Il faut que chaque maraîcher, chaque jardinier puisse reproduire des semences.