Créer une mare pour accueillir les batraciens au jardin

Depuis son enfance, Alain Gouverneur est passionné par les grenouilles et les tritons. Pour préserver ces animaux de notre faune, il propose d’aménager des mares et des abris dans nos jardins.

"Les amphibiens sont les oubliés du jardin. Vous avez dans beaucoup de jardins, et c’est une très bonne chose, des hôtels à insectes, des nichoirs, beaucoup d’agréments pour la biodiversité mais les amphibiens sont vraiment les parents pauvres. Cela me motive d’autant plus pour recréer des oasis pour les accueillir."

Les tritons qui sont des espèces menacées sont intégralement protégés. Il est strictement interdit de les capturer et de les transporter. Il faut donc attendre qu’ils colonisent naturellement une pièce d’eau créée au jardin, ce qui peut se produire rapidement, de même que pour les grenouilles et tout le cortège de la vie aquatique. Une mare est rapidement un lieu de vie. Pour privilégier la vie aquatique sauvage de nos régions, une condition est primordiale. Il faut éviter la présence de poissons. Plutôt qu’un grand bassin, on peut donc préférer de petites mares qui peuvent être aménagées à différents endroits dans le jardin. Elles constituent de petites oasis. Alain conseille d’accueillir l’iris jaune des marais. Le symbole de la région de Bruxelles-Capitale est utile pour l’épuration de l’eau, mais pas seulement. Comme dans la nature, des bois morts sont présents près du point d’eau. Ils jouent un grand rôle.

"Le triton a une double vie, à la fois aquatique et terrestre. Pendant l’été, il vient très souvent dormir à l’abri de souches ou de pierre. Il suffit donc dans l’aménagement du jardin d’agencer un espace avec des pierres légèrement concaves et une souche de bois en décomposition. C’est très intéressant car en hiver, les tritons pourront y loger et passer l’hiver hors gel. La souche en décomposition et le terreau qui en découle feront en sorte que le triton puisse avoir un espace pour hiberner."

En ville, si la surface de terre est limitée, le milieu aquatique peut être présent grâce à un grand bac. Il faut prévoir une liaison avec le jardin pour le déplacement des batraciens. On introduit aussi la menthe aquatique.

Par rapport à un bassin à carpes koïs et toutes ses contraintes, une mare au naturel constitue un univers à part entière que l’on peut observer des heures durant.