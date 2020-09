Comment savoir si les légumes sont prêts pour la récolte ?

C’est tout un art de récolter ses légumes au bon moment. Trop ou pas assez mûrs, ils ne sont pas très bons.

Récoltez-le de préférence tôt le matin ou tard le soir par les chaudes journées estivales ensoleillées. Pour les plantes aromatiques, prélevez-les avant la floraison, elles contiendront le plus de substances aromatiques.

Les salades, comme la laitue pommée et la laitue iceberg, sont bonnes lorsque le cœur est dur sous les doigts. Les laitues à couper, elles, se coupent quand les feuilles ont une taille acceptable. Enlevez uniquement les feuilles extérieures afin que la plante forme de nouvelles feuilles. La taille des choux varie d’une variété à l’autre, ne vous y fiez donc pas. Le chou-fleur est prêt à être dégusté lorsqu’il se détache des côtés. Le chou blanc, rouge et celui de Milan sont à point lorsqu’ils sont durs au toucher et assez charnus pour vous. Coupez-les avant les premières gelées. Quant au chou vert et au chou de Bruxelles, ils sont meilleurs après avoir subi une petite gelée.