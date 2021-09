Comment réaliser des jardinières d’automne dans des caisses à vin

La dernière, on la peint et on va lui faire un pied.

Pour une caisse de 40 sur 38 cm, vous avez besoin de 6 tuyaux en cuivre de 1 m et de 8 petits coudes qui sont adaptés aux tuyaux en cuivre.

Vous aurez également besoin de 4 petites attaches en pont et d’un coupe tuyaux pour couper les tuyaux en cuivre à la bonne taille.

Coupez 4 morceaux de 38 cm et 4 morceaux de 80 cm.

Il ne reste plus qu’à assembler tous les morceaux.

On prend la caisse et on va la fixer sur le pied en cuivre.

Pour ce faire, on va retourner la caisse et on pose le pied dessus. On utilise les petits ponts et on les fixe.