Comment nourrir les oiseaux en hiver : fabrication de pains de graisse et graines (tuto)

Fabrication maison de boules de graisse pour oiseaux - Extrait de Jardins & Loisirs du 10/01/2021 -... L'hiver, nous sommes de plus en plus nombreux à procurer de quoi se nourrir et engraisser les oiseaux du jardin afin d'augmenter leurs chances de survie. Mais attention aux boules de graisses achetées dans le commerce. Elles représentent un danger pour les volatiles qui se prennent les pattes dans les filets et meurent mais aussi à cause de leur composants - parfois des huiles de friture de récupération nocives pour les oiseaux. Fabriquons alors nos propres boules de graisses.