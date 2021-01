Comment lutter contre le campagnol terrestre au jardin ?

Un secteur est particulièrement touché par les campagnols. Nous sommes à l’entrée du pays de Herve. L’exploitation fruitière bio "De la fleur au fruit", comme tant d’autres, subit l’impact des rongeurs. Dans la région, des arboriculteurs abandonnent face aux dégâts. Pierre-Marie Laduron et son fils Jean-Pierre ont choisi de se battre. Première disposition, ils clôturent le verger. De cette façon, la venue de campagnols depuis le voisinage n’est plus possible. On n’a ainsi plus affaire qu’à la population résiduelle et sa fécondité.