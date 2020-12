Comment greffer un arbre avec succès ?

La greffe, c'est la reproduction d'un végétal en lui conservant ses caractéristiques propres, c'est-à-dire parfaitement identiques au pied mère. Greffer, c'est conserver, propager, restaurer. Par les boutures et les marcottes, on obtient également des résultats, mais certaines espèces émettent difficilement des racines. Le semis ne reproduit pas la totalité des caractères de la variété. Par le greffage, on peut modifier le volume de l'arbre sans changer ses caractéristiques si ce n'est en les améliorant et en obtenant de plus beaux fruits.