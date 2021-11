Comment garder un chrysanthème longtemps fleuri ?

De plus en plus, les potées de pomponettes sont utilisées pour apporter une note de couleur et de gaieté autour de nos maisons durant l’automne. Comment garder un chrysanthème longtemps en fleurs ? Il faut lui choisir un emplacement à l’abri des courants d’air et du soleil direct. Un arrosage régulier est indispensable, car la plante qui s’est développée cet été avec son pot enfoncé dans la terre d’un champ a été déterrée. Les racines actives qui s’étaient développées au-delà des trous au fond du pot ont été perdues. La plante ne peut plus compter que sur les racines présentes dans le faible volume de terreau qui doit donc toujours rester humide.