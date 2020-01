Comment bien aiguiser les outils de jardinage ?

C’est paradoxal, mais ce sont les lames qui ne tranchent pas qui sont les plus dangereuses. Elles nous obligent à couper avec davantage de force, accentuant ainsi le risque d’accident. Une pierre à aiguiser doit donc figurer dans toute bonne panoplie de jardinier amateur ou professionnel. Régulièrement, il faut la mettre à tremper dans de l’eau et prendre quelques minutes pour entretenir le tranchant de la lame coupante du sécateur, du couteau de poche et du greffoir. Pour un bon aiguisage, il faut pousser la lame sur la pierre, comme pour en couper des tranches. Le fin du fin est de parachever le travail avec une pierre de coticule extraite près de Vielsalm et vendue dans les coutelleries. Cette pierre ultra-douce s’utilise avec de l’eau. Un truc des greffeurs de rosiers : pour éliminer les traces de sève de leur greffoir, ils frottent la lame sur la pointe mouillée d’une botte. Le caoutchouc humide se révèle légèrement abrasif et permet d’obtenir un beau poli de l’acier.