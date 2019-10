Clément Furdelle, architecte paysagiste, grand prix au concours de l'entrepreneur de jardins de Wallonie

C'est tout frais diplômé l’école d’architecture de Gembloux que ce jeune architecte-paysagiste s'est vu confier la conception et l'aménagement du jardin de plus de 1000² d'une maison de lotissement dans la province de Luxembourg. Un défi pour débuté dans la profession à cause de l'étendue du terrain en légère pente dans lequel il fallait aménager des terrasses, des plantations, des sentiers... Un travail complexe que Clément Furdelle a accompli à merveille.

Pour cette première réalisation, Clément Furdelle a d'ailleurs obtenu le grand prix du jury au concours de l’entrepreneur de jardins de Wallonie, édition 2019.

Les plantes sous-titrées sont :