Cercis Canadensis ‘Ruby Falls’

Contrairement à ce que l’on pense, en automne, il y a des arbres et arbustes à fleurs comme, par exemple, le ‘Lagerstroemia’, qui fait penser à un lilas, bien plus tard dans la saison ou le Daphné qui peut faire 3 floraisons.

Celui dont il est question, est le ‘Cercis Canadensis’ qui résiste parfaitement au gel et qui ne monte pas à plus de 2 m de haut, il s’appelle ‘Ruby Falls’, les cascades de rubis.

Ce n’est pas le ‘Cervis Canadensis ‘Forest Pansy’’ qui, lui, fait 4 à 5 m de haut et à réserver à des jardins de moyenne ampleur.

Si, contrairement à l’habitude qui veut qu’on tire les tiges pour qu’elles deviennent un tronc, on laisse tout aller, on se retrouve, comme Francis, avec un super couvre sol, comme une longue jupe qui s’étale et se marie harmonieusement avec d’autres feuillages.