C’est nouveau : les pépinières et jardineries livrent à domicile

Quelle frustration pour beaucoup ! Le confinement offre toute liberté pour développer de nouveaux projets au jardin, débuter les semis et plantations au potager, mais les jardineries, pépinières et horticultures sont inaccessibles. Faute d’oignons ou de plants de pommes de terre, de laitues à repiquer, de terreau pour semer, faute aussi de semences potagères et de toutes les plantes ornementales qui auraient permis la création d’un nouveau parterre ou de potées printanières, bien des enthousiasmes étaient meurtris.

Voilà une bonne nouvelle ! Face à cette situation, la filière horticole ornementale s’organise et développe la livraison à domicile, sans contact.