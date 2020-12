Bricolage : Deux idées déco avec des pommes de pin

On décore la maison au naturel avec des pommes de pin !

Les pommes de pin , ça ne coûte rien et il n’y a qu’à se baisser pour en ramasser lors de balades en forêt en cette saison. Alors que diriez-vous de fabriquer de jolies décorations ?

Si elles sont encore fermées après la période de séchage, mettez-les au four à 100° jusqu’à ce qu’elles soient ouvertes, ce qui prend entre 30 minutes et 2 heures.

Pommes de pin séchées et coupées en deux. © D.R.

Vous pouvez en faire des bouquets en perçant un fin trou à l’arrière de la pomme de pin et y enfoncer un pic à brochette en guise de tige. Déposez-les dans un vase avec une branche d’eucalyptus, des graminées, des branches de sapin et le tour est joué. C’est très simple et rapide.

Une autre idée de déco : Une couronne pour suspendre à une porte ou sur un mur. Vous aurez besoin :

D’une couronne en osier ou en rotin,

De la peinture acrylique (vous avez le choix des couleurs),

Une bombe de couleur blanche (pour la couronne),

Un pinceau,

Des "fleurs" de pin,

Des branches d’eucalyptus,

De la colle à chaud et un pistolet à colle,

De la corde de jute.

Regardez le TUTO pour la fabrication.