Au jardin des quatre moineaux - Extrait de Jardins & Loisirs du 13/12/2020 - 13/12/2020 A Bouillon, Annick et Alain jardinent à quatre mains. Il s'occupe du potager et des ruches. Elle a aménagé un jardin où une multitude de plantes composent une atmosphère simple et gaie parmi les abeilles et les papillons.