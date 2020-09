Anthony Maquestiau, un jeune jardinier passionné

Anthony, un jeune aux mains vertes - Extrait de Jardins & Loisirs du 13/09/2020 - 14/09/2020 Anthony Maquestiau a 21 ans et est passionné de jardinage. Après ses études d'horticulture, il a trouvé un travail au service des espaces verts de la Province de Hainaut. Sa passion du jardinage, il a partage dans des vidéos sur Youtube dont le but est de donner l'envie aux jeunes de son âge de s'investir au jardin et d'aimer les plantes.