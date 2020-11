Achetez en ligne une fleur porte-bonheur au profit du personnel soignant de l’UZ Brussel

Le Jardin botanique de Meise vous invite à illuminer les jours sombres en participant à la création d’un bel endroit propice à la rêverie pour tous ceux qui traversent une période difficile en ce moment. Et cerise sur le gâteau, vous soutiendrez la Villa Résilience, un lieu qui offre un soutien psychologique et émotionnel aux prestataires de soins et aux autres membres du personnel de l’UZ Brussel.