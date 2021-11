"A Livre ouvert", une librairie pour les passionnés de jardinage

Beaucoup de passionnés de jardinage ont fait sa connaissance lors de la Fête des plantes et du jardin à l’ancienne abbaye d’Aywiers à Lasne où elle présente lors de chaque édition avec un large stand. La librairie " A Livre ouvert " à Woluwé-Saint-Lambert a la particularité de présenter le plus beau choix de livres consacrés au monde des jardins et des plantes.

5 images Librairie "A Livre ouvert" à Woluwé-Saint-Lambert © D.R.

Luc Noël a épinglé quelques ouvrages pour nous. "Louis Benech, douze jardins ailleurs" d’Eric Jansen aux Editions Gourcuff-Gradenigo - 39,00 € L’auteur présente des réalisations de Louis Benech, grand paysagiste français, dans les deux hémisphères. On visite ainsi les jardins réalisés en Europe en Suisse à Gstaad ou Genève, au Portugal à Comporta, en Grèce à Pétrothalassa, en Espagne a Barcelone ou Porto Ercole en Italie. Un détour au Maroc nous entraîne dans un riad de Marrakech et les allées d’un jardin-oasis à proximité de Ouarzazate. On découvre aussi ceux qu’il a dessinés aux États-Unis dans le Connecticut, un jardin sur une immense terrasse au coeur de Manhattan, un autre à la Nouvelle-Orléans. L’ouvrage nous donne enfin l’occasion de découvrir une des réalisations les plus récentes de Louis Benech avec un jardin extraordinaire situé sur la côte néo-zélandaise dominant le Pacifique.

"Jardins extraordinaires de France" d’Yrieix Dessyrtes chez Belles Balades Editions (Dakota) - 29,90 € L’auteur propose une sélection de 100 jardins partout en France selon différentes thématiques : jardins publics, savants, italianisants, nourriciers, de topiaires, etc. Un ouvrage richement illustré où l’on retrouve une courte présentation des jardins et quelques informations pratiques.

5 images Livre "L’Angleterre des jardins" de Francis PEETERS et Guy VANDERSANDE chez Ulmer © D.R.

"L’Angleterre des jardins" de Francis Peeters et Guy Vandersande chez Ulmer - 30,00 € Force est de constater que la référence mondiale des jardins se trouve de l’autre côté de la Manche. Les Anglais en sont les premiers convaincus et leur climat doux et humide n’y est pas tout à fait étranger. Francis Peeters, historien de l’art, nous présente les jardins qui ont fait l’histoire de l’Angleterre. Parce que le jardin n’est pas qu’une affaire de style et que le contexte social et politique joue un rôle déterminant dans son élaboration, situer le jardin anglais dans l’époque qui l’a modelé permet de le comprendre et de mieux l’apprécier : quelle histoire se cache derrière les murs ? Quelle était la personnalité de leur créateur ? Souvent, les idées reçues communément admises tombent !

5 images Livre "Aménager son jardin avec des matériaux recyclés – Exemples et projets" de Peter Himmelhuber & Wolfgang Grosser chez Ulmer © D.R.

"Aménager son jardin avec des matériaux recyclés – Exemples et projets" de Peter Himmelhuber & Wolfgang Grosser chez Ulmer - 16,90 € ,Aménager son jardin avec des matériaux recyclés, c’est beau, c’est écolo et c’est un bon moyen de faire des économies : suivez le guide ! Donner du style à son jardin ou son balcon n’est pas forcément cher : ça nécessite juste un peu de temps et de créativité. Et en plus, c’est un bon moyen de se faire plaisir !

Les auteurs de ce livre, professionnels du paysage, proposent un véritable guide pour réaliser des éléments structurels ou décoratifs tels qu’allées, murs en pierre naturelle ou en vieilles briques, clôtures à partir de bois récupéré, potagers surélevés utilisant des caisses de transport, silo à compost en grillage, pour ne citer que quelques exemples.

On y trouve une multitude d’idées et de conseils pour donner libre cours à ses envies et réaliser divers éléments de jardin avec des matériaux de récupération ainsi que 30 projets détaillés pas à pas.

Un livre pour tous, y compris ceux qui ont deux mains gauches.

5 images Livre "Le Monde des cactus" © D.R.

"Le Monde des cactus" chez Racine - 39,95 € Ce livre relate les périples d’amateurs suffisamment passionnés pour traverser l’Atlantique dans l’unique but de voir leurs plantes préférées in situ. Ces récits de voyages balaient les deux Amériques. On y foule les Andes et les immensités argentines, les déserts du Mexique, du Southwest des Etats-Unis et du Chili. Les auteurs racontent aussi leurs péripéties sur le terrain ; les pneus crevés, les sinistres gargotes, les rencontres avec araignées et serpents venimeux, les épines sur lesquelles on s’empale… Les récits s’accompagnent d’un chapitre sur l’histoire de la cactophilie par Denis Diagre, d’une introduction scientifique par Jean-Marie Solichon et des conseils d’Aymeric de Barmon, spécialise dans la culture des cactus.

Dans la permaculture, une tendance se dessine, c’est la forêt nourricière. "Jardins – Forêts – Un nouvel art de vivre et de produire" de Fabrice Desjours aux Editions Terran - 28,00 € Née du mariage de la permaculture et de l’agroforesterie, la technique du " jardin-forêt ". Cet ouvrage renseigne sur les techniques de conception – ou design – comme sur les flores associées en fonction des climats et des paysages que vous souhaitez créer. Pratique et illustré, il présente une centaine d’arbres, arbustes, lianes et herbacées originaux, souvent méconnus, complémentaires de fruitiers et de légumes classiques.

"La forêt-jardin" de Martin Crawford chez Ulmer - 35,00 € Créer une " forêt-jardin " (ou une " forêt comestible ") est une nouvelle façon de cultiver des plantes comestibles en utilisant les équilibres naturels. Ce livre donne toutes les clés pour créer une forêt-jardin adaptée à notre climat, quelle que soit la nature du projet : conception (selon les principes de la permaculture), conseils de plantation et d’entretien, et répertoire de plus de 500 arbres, arbustes, vivaces, annuelles, légumes et grimpantes (tous comestibles ou utiles dans l’équilibre des systèmes comestibles), et pour beaucoup, très inhabituels. Toutes les plantes présentées sont cultivables et disponibles chez nous.

5 images Livre "Le grand traité du jardin punk" d'Eric Lenoir © Editions Terre Vivante

"Le grand traité du jardins punk" d'Eric Lenoir aux éditions Terre Vivante - 25 € Mode d’emploi pour appliquer la méthode “jardin punk” – économie de moyens, amélioration de ce qui est en place, écologie et transgression joyeuse – on pourrait aussi le résumer ainsi : comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo !

"Graines" chez Terre Vivante - 35€ Ce livre a reçu le Prix Saint Fiacre 2021, décerné par l’Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture. La graine est mise à l’honneur dans ce beau livre qui parle des graines, dans toutes leurs dimensions : biologie, horticulture, histoire, économie, société, politique, jardinage, cuisine… Chacun y trouvera matière à s’instruire et à s’émerveiller, tant le monde des graines regorge de trésors à nous faire découvrir. Un beau livre à picorer, intemporel et unique en son genre, pour tous les curieux, les savants, les jardiniers, les historiens, les cuisiniers, les révoltés de la graine…

