"J’ai les clés" : le Sénat de Belgique et ses trésors

A l’origine, le Sénat nous vient du palais du conseil souverain du Brabant qui remonte au 18ème siècle , à l’époque où la Belgique était autrichienne. Sous le régime hollandais, il devient le siège des Etats Généraux des Pays-Bas . Au milieu du 19ème siècle, la Belgique est indépendante et l’architecte Tilman-François Suys se voir confier la réalisation d’un deuxième hémicycle destiné au Sénat. Très prisé à l’époque, on doit également à Suys des interventions au palais royal de Bruxelles, au Jardin Botanique ou sur la place royale .

Direction le Sénat de Belgique dans le dernier épisode en date de " J’ai les clés ", à voir ou revoir sur Auvio . Ce palais est la maison de tous les Belges. Une vénérable demeure abritant deux chambres… la Chambre des Députés et le Sénat, une institution et un lieu regorgeant de trésors artistiques faisant notre patrimoine.

Patrick Weber vous fait découvrir le patrimoine de Wallonie et de Bruxelles comme vous ne l’avez jamais vu ! Des lieux parfois secrets, quelquefois fermés ou pas totalement ouverts au public. Cela tombe bien, il a les clés !

L’hémicycle du Sénat est assurément le lieu le plus solennel de ce palais de la nation. Il y règne une atmosphère particulière avec des personnages qui ont marqué l’histoire de notre pays et qui veillent sur les débats à l’instar de Charlemagne, Godefroid de Bouillon, Philippe le Bon, Charles Quint, l’impératrice Marie-Thérèse ou encore Charles de Lorraine.

►►► À lire aussi : Le CD&V poussera Sabine de Bethune, ancienne présidente du Sénat, à la Cour constitutionnelle

Les couloirs, les salles de commission, les bureaux et l’hémicycle du Sénat comprennent de nombreuses œuvres d’art. A l’époque, les tableaux patriotiques sont à la mode et les paysages exaltent la beauté de notre pays. Mais il est aussi important d’y dresser un véritable panthéon des personnalités belges. La politique d’acquisition se poursuit au point de faire de ce lieu un musée extraordinaire et méconnu.