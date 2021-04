"J'ai les clés": Le palais de la Cour des Comptes, l’enfance des plus populaires de nos rois

Un petit mot sur le lieu d’abord. Nous sommes sur une colline, le Coudenberg ou le Mont Froid , un lieu important du pouvoir à Bruxelles. C’est un cas remarquable en Europe, depuis près d’un millénaire le pouvoir s’est exercé ici, dans ce quartier qui a vu défiler des noms historiques comme Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, Charles Quint , le plus grand souverain de tous les temps, Napoléon Ier et bien sûr tous les rois des Belges jusqu’au roi Philippe .

S’il vous venez de temps à autre à Bruxelles , vous êtes déjà passé devant une vaste demeure. Une demeure ? Il s’agit en fait d’un palais qui possède une riche histoire et qui a vu naître le plus populaire des rois des Belges : Albert Ier . D’ordinaire, le palais est fermé au public mais nous allons découvrir ensemble cette pépite de notre patrimoine.

Notre pays possède de nombreux trésors ! Un patrimoine unique qui nous appartient à tous et que Patrick Weber vous fait découvrir. Ça tombe bien, il a les clés ! Ce mercredi 30 décembre, découvrez le palais de la Cour des Comptes !

Philippe, le Comte de Flandre est le fils de Léopold Ier et le frère de Léopold II. Le prince jette son dévolu sur un immeuble de la Place Royale. Quand il rachète le bâtiment, celui-ci est en mauvais état. Il demande à ses architectes de lui bâtir un palais en dupliquant l’aile gauche autour d’une rotonde et d’une cour en fer à cheval. Le résultat s’intègre parfaitement dans l’ensemble néo-classique du quartier royal.

Toute la famille vit donc ici dans ce palais qui déborde d’objets au point de ressembler à un magasin d’antiquités. Le comte réside au rez-de-chaussée, c’est un collectionneur compulsif. Il s’isole souvent pour donner libre cours à sa passion pour les livres : sa bibliothèque compte plus de 30.000 volumes ! Il apprécie aussi les meilleurs vins et sa cave est réputée dans toute la ville. La comtesse de Flandres vit au premier étage, aussi appelé "Bel étage". Quant aux enfants, ils habitent au deuxième étage. Tous sous le même toit mais chacun chez soi !

Ce palais a eu plusieurs vies… Hôtel de maître puis palais de prince, il est devenu une banque avant d’être le siège de la Cour des Comptes. En 1909, Albert monte sur le trône et il emménage avec Elisabeth et leurs enfants au palais royal, à quelques mètres de ce palais où il a vu le jour.

Ces murs gardent le souvenir de tous ceux qui y sont nés et qui y ont vécu. Une maison où résonnent des échos de joie et de peine… Si vous passez devant cette belle façade, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière !

