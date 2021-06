"J’ai les clés": Laneffe, ferme ou château ? Les deux !

Et si on retournait au Moyen-Âge ? Les temps sont incertains et l’état n’est pas toujours là pour défendre son peuple. Dès lors, il ne reste pas d’autre choix que celui de fortifier pour affronter ses ennemis. Et il ne s’agit pas que des châteaux forts mais aussi des moulins, des ponts, des édifices religieux et des fermes. Un exemple de ces fermes-châteaux ?

La ferme-château de Laneffe

Nous sommes à Walcourt et plus précisément à Laneffe, une commune située sur l’ancienne chaussée romaine qui allait de Bavay à Trèves. Une voie antique qui perdurera à travers les siècles, même si elle changera plusieurs fois de noms. Mentionnée comme "Grant Cauchie" vers 1191 puis "Cauchie Brunehaut" ou "La Havette" vers 1286, cette voie possédait une importance stratégique. Le fief de Laneffe est aussi connu depuis l’antiquité pour l’extraction du fer et le travail de la métallurgie.

Les fermes-châteaux racontent l’histoire de nos régions

Nos paysages offrent des exemples remarquables de ces vastes ensembles. Et il n’est parfois pas facile de faire la différence entre un château et une ferme… Un exemple, l’imposant château-ferme de Courrière qui fut en grande partie érigé au XVIIème siècle. À Ohey, la tour de guet de la ferme-château de Tahier du même XVIIème siècle se dresse comme une sentinelle attentive de ce coin charmant du Condroz. Et que dire du Château-Ferme d’Arche qui fut au cœur des luttes qui, dès le XIIIème siècle, opposèrent le comté de Namur au Prince-Evêque de Liège ? Toutes ces histoires se croisent et s’entrecroisent et parviennent jusqu’à nous. Mais aujourd’hui, de nouveaux gardiens du patrimoine ont pris le relais. À Laneffe, la ferme est reconvertie en gîte, chambres d’hôtes… sans renoncer à ses racines agricoles.

Entre travaux des champs, conflits des hommes, ambitions et renaissances, les fermes-châteaux ont raconté l'histoire de nos régions depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, leurs dimensions paraissent parfois démesurées mais ils racontent une histoire encore méconnue qui mérite d'être encore mieux explorée.