"J’ai les clés" : L’Opéra de Liège, Royal sur toute la gamme !

La ville se dote alors d’une Université d’Etat et d’un Théâtre Royal . A l’époque, la Cité Ardente rêve d’une nouvelle salle de spectacle puisque l’ancienne située sur la Batte avait brûlé en 1805 . En 1830, la Belgique devient indépendante et en 1831 le roi Léopold Ier autorise le théâtre à devenir "royal".

Dans le temps, on l’appelait " Le Royal ". Aujourd’hui, l’Opéra Royal de Wallonie-Liège déroule le tapis rouge pour nous accueillir . Soyons honnêtes, la période hollandaise n’a pas laissé que de bons souvenirs en Belgique… Et pourtant, c’est bien sous le règne de Guillaume Ier que Liège évolue.

Lors de la vaste rénovation entreprise entre 2009 et 2012, les parties historiques ont été restaurées à l’authentique. D’une capacité de plus de mille places, sa salle à l’italienne, le parterre, la loge royale, les balcons, les galeries constituent de véritables joyaux de notre patrimoine. Le lustre date quant à lui de la fin du 19ème siècle. Peinte en 1904, la coupole est une allégorie du panthéon de la musique.

A l’issue de cette rénovation en profondeur, le théâtre est devenu l’un des plus modernes au monde, sans renier son histoire. On comprend mieux pourquoi l’opéra occupe une place particulière dans le cœur de tous les mélomanes et plus particulièrement des Liégeois !