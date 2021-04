"J’ai les clés": Beloeil et ses princes, les secrets de notre petit Versailles

Notre pays possède de nombreux trésors ! Un patrimoine unique qui nous appartient à tous et que Patrick Weber vous fait découvrir. Ça tombe bien, il a les clés ! Ce mardi 29 décembre, découvrez le fabuleux Château de Beloeil !

Parmi tous ceux qui ont aimé ces murs, il est un nom qui a marqué l’histoire. Une véritable fierté liée à l’incroyable destin de Charles-Joseph, septième prince de Ligne. Difficile de résumer l’homme en quelques mots ! Diplomate de haut vol, il a parcouru l’Europe. Le prince a fréquenté les cours et rencontré les souverains. Dans son carnet d’adresses, on retrouve les impératrices Marie-Thérèse d’Autriche ou Catherine II de Russie, la reine Marie-Antoinette, l’empereur Joseph II d’Autriche… mais aussi des noms plus sulfureux comme celui de Casanova.

Beloeil est un joyau d’architecture mais c’est aussi un modèle en matière de jardins. Au 17ème siècle, des allées rectilignes et des étangs symétriques sont aménagés. Un jardin en forme de chef-d’œuvre et composé de bosquets, d’endroits secrets et de hautes haies. Sans oublier bien sûr le grand bassin aux dimensions véritablement royales.