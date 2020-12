"Les femmes en ont marre d’être invisibles à partir d’un certain âge"

"Quand on m’a téléphoné pour le casting, on m’a dit : ‘C’est le rôle d’une femme de 62 ans qui est invisible et quand elle est visible [à l’écran], elle est nue’. J’ai trouvé ça marrant qu’on demande ça à une femme de 62 ans, car […] on en a tellement marre, nous les femmes, d’être invisibles à partir d’un certain âge […] Passé 50 ans, une actrice trouve difficilement du travail. Cela aurait donc été un peu contradictoire de refuser à mon âge… Je dois me mettre nue ? Bah je me mets nue et puis voilà ! Mais ce n’est pas pour ça que c’est facile", nous confiait Jacqueline Bollen (Angèle) lors d’une interview . Il est en effet rare de voir des héroïnes de plus de 50 ans sur le petit et le grand écran, et encore moins dénudées...

Dans la ville de Creux, une drôle d'épidémie survient : certaines personnes deviennent invisibles. Voilà le point de départ de la série belge imaginée par Marie Enthoven. Les "malades" deviennent invisibles, mais les vêtements qu'ils portent ne le sont pas. Pour rester discret, les invisibles sont donc contraints se balader entièrement nu afin de ne pas attirer l'attention. Une contrainte qu’ont dû également expérimenter plusieurs acteurs et actrices de la série. En plus de l’inconfort de se dénuder devant une équipe de tournage en plein hiver , les comédiens ont aussi dû se faire à l’idée que des milliers de spectateurs allaient les voir dans leur plus simple appareil…

C’est à Hollywood, temple du cinéma, que cette invisibilisation des actrices " âgées " est la plus forte. L’âgisme (stéréotypes, discriminations et préjugés à l'égard des personnes âgées) y est régulièrement dénoncé par de nombreuses actrices révoltées contre cette problématique malheureusement inhérente à leur métier. "L'âgisme est omniprésent dans cette industrie. On voit rarement des femmes d'une soixantaine d'années jouer des rôles romantiques, et pourtant on voit des hommes d'une soixantaine d'années jouer des rôles romantiques avec des partenaires qui sont des décennies plus jeunes", confiait Jessica Lange (71 ans) à l’AARP en 2017.

L’actrice Patricia Arquette est de son côté fatiguée d’en parler, comme elle l’expliquait en 2015 au magazine ELLE. "J'aimerais ne plus avoir à en parler. Je pense que les hommes n'en parlent pas du tout. Vieillir est tout simplement normal ! C'est tout ce qu'il y a à dire... C'est pathétique, et ça a l'air pathétique, quand j'entends qu'un acteur de 55 ans ne veut pas jouer avec une femme de 42 ans parce qu'elle est trop vieille pour lui".

Ces voix qui s’élèvent font doucement bouger les lignes. Depuis 2015, Jane Fonda, 82 ans, et Lily Tomlin, 81, sont par exemple à l’affiche de la série Grace & Frankie qui raconte la vie de deux amies d’une septantaine d’année qui apprennent à vieillir et à se réinventer. Et le succès est au rendez-vous puisque la série s’étale sur six saisons avec une septième prévue pour 2021. "On accorde beaucoup plus d'attention à des sujets plus profonds et plus sérieux lorsque les personnages sont plus âgés. Je savais que je n'allais pas me retrouver sans emploi, mais je n’imaginais pas que j’aurais un rôle principal dans une série de cette envergure…", raconte Tomlin au ELLE.