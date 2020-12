Les créateurs d’Invisible se confient sur la genèse et la réalisation de la série belge

Marie Enthoven, créatrice et scénariste de la nouvelle série belge, et Geoffrey Enthoven, son réalisateur, ont répondu à quelques questions sur le processus d’écriture et de réalisation d’Invisible.

Invisible, comme son nom l'indique, est l'histoire d'un petit village belge dans lequel plusieurs habitants deviennent en quelques jours littéralement invisibles. Hors des regards, l’invisible peut tout faire sans être vu. Plus personne ne peut le punir ni le juger… Mais est-ce vraiment un avantage ? Alors que certains utilisent leur invisibilité comme un outil de vengeance ou de domination, d’autres le vivent comme un exil. Mais tous se retrouvent face à un choix moral : leur invisibilité est-elle un pouvoir ou un handicap ?

Marie Enthoven est scénariste et a déjà écrit pour plusieurs séries belges comme E-Legal et Unité 42. C'est elle qui a créé Invisible et qui l'a écrite avec Nicolas Peufaillit et Bruno Roche. Geoffrey Enthoven est un réalisateur belge multi-primé, notamment pour ses films Les Enfants de l'amour et Hasta la vista. Il réalise ici sa première série. Ils se sont tous les deux livrés sur les secrets de fabrication d'Invisible.

Les photographies qui illustrent cet article ont été réalisées avant la pandémie de Covid-19, voilà pourquoi l'équipe n'y porte pas de masques.

D’où vient l’idée d’Invisible ?

Marie Enthoven : J’ai commencé à créer "Invisible" face à une page blanche avec juste un mot : invisible, qui m’a été proposé par Christophe Louis, le producteur initial de la série. J’avais envie de réfléchir à un concept fantastique qui parlerait de notre époque, de notre société, avec au centre ce mot très ambitieux. Après avoir passé la première phase de développement du fonds en février 2016, j’ai rencontré Bruno Roche qui est le meilleur co-scénariste qu’on puisse trouver. C’est quelqu’un qui a su épouser ma vision avec modestie, sans jamais perdre son niveau d’exigence et en tirant le projet toujours plus haut, jusqu’au top de son potentiel.

Comme l’idée était de faire des invisibles les personnages principaux, il fallait d’abord trouver un moyen de les rendre visibles à l’écran. C’est ainsi qu’est venu un des premiers piliers d’Invisible : la nudité. Celle-ci reflète la part humaine et fragile des invisibles que je voulais à tout prix traiter pour sortir du côté " super héros ". Ensuite est venue l’idée de l’épidémie avec la mise en quarantaine des invisibles par les autorités et la recherche du pourquoi les gens deviennent invisibles. Chaque personnage interprète l’invisibilité différemment. Ainsi, Laurence, EHS, pense que le phénomène est dû à la pollution électromagnétique.